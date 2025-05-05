PNAS: создан способ выявления главных элементов возбудителя туберкулеза

Американские ученые из Массачусетского технологического института совершили прорыв в борьбе с туберкулезом, разработав новый метод маркировки ключевых компонентов бактерии-возбудителя Mycobacterium tuberculosis.
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