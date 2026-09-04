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Средства ПВО за неделю сбили 19 снарядов HIMARS и 8 «Фламинго» и 6 тысяч БПЛА

Средства ПВО за неделю сбили 19 снарядов HIMARS и 8 «Фламинго» и 6 тысяч БПЛА

Силы противовоздушной обороны за прошедшую неделю с 29 августа по 4 сентября сбили 19 снарядов РСЗО HIMARS, восемь ракет «Фламинго» и 6093 беспилотников ВСУ самолетного типа.

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