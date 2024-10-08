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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Стефон Касл исполнил эффектный данк в первом матче за «Сперс»

Атакующий защитник отличился под занавес третьей четверти встречи с «Оклахомой» (107:112). В активе 4-го номера драфта 5 очков, 2 подбора и 3 передачи при 6 потерях за 19 минут.

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