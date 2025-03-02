⚽️ Красивый футбол на «Первом Крымском»! Международный женский день можно провести в том числе и по-спортивному ⚽️ 8 марта финал зимнего Кубка «Содружество».
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⚽️ Красивый футбол на «Первом Крымском»! Международный женский день можно провести в том числе и по-спортивному ⚽️ 8 марта финал зимнего Кубка «Содружество».