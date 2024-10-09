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Царьград

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В Британии 13-летняя девочка умерла по ошибке врачей из-за сепсиса

В Британии 13-летняя девочка умерла по ошибке врачей из-за сепсиса

Ребенок поступил в больницу с высокой температурой, сильным потоотделением и болью во всем теле.В ноябре 2022 года 13-летняя девочка попала в больницу с сепсисом, который врачи не смогли вовремя обнаружить.

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