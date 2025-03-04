Зеленский: "План действий" к устойчивому миру будет готов в ближайшее время

Президент Украины Владимир Зеленский после разговора с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем заявил, что "план действий" к устойчивому миру, над которым работают после саммита в Лондоне, будет готов в ближайшее время.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии