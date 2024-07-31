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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мостовой о дефиците плеймейкеров в РПЛ: «Назвал бы Клаудиньо классической десяткой, он довольно хорошо смотрелся в этой роли. Мало тех, кого можно узнать по движению ног и технике» 

«Сейчас футбол другой совсем. Ранее были классические десятки. Все мы помним Алессандро Дель Пьеро и других плеймейкеров, которые играли под нападающими.

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