Новые туробъекты появятся на озерах Большое Яровое и Красилово в Алтайском крае

В Управлении Росреестра сообщили, что участки уже предоставили инвесторам В 2024 году в 14 населенных пунктах Алтайского края определили 35 пустующих участков общей площадью 283 тысячи гектаров, где могут быть созданы новые туристические объекты.
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