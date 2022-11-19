ПолитДром

30 подписчиков

Свежие комментарии

  • Лидия Санникова
    Убогий идиот.Зеленский призвал...
  • Александр
    За нерушимой границей безнаказанное воровство. Хорошая логика! Надо подумать о нерушимости границ ворья. Сколько укра...В Совфеде объявил...
  • Silver Kont
    Да, пидарасам в России не место...Группа «Би-2» пок...

Стало известно о нежелании Киева обеспечивать украинцев в эвакуации

Стало известно о нежелании Киева обеспечивать украинцев в эвакуации

  Мирошник заявил, что Киев не собирается оплачивать пребывание украинцев в эвакуации Киев предлагает украинцам самостоятельно позаботиться о себе в  Мирошник заявил, что Киев не собирается оплачивать пребывание украинцев в эвакуации Киев предлагает украинцам самостоятельно позаботиться о себе в условиях проблем с энергообеспечением и наступающих холодов, так как не собирается оплачивать их пребывание в эвакуации, заявил бывший посол Луганской народной республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник, пишет ТАСС.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх