Стало известно о нежелании Киева обеспечивать украинцев в эвакуации

Мирошник заявил, что Киев не собирается оплачивать пребывание украинцев в эвакуации Киев предлагает украинцам самостоятельно позаботиться о себе в Мирошник заявил, что Киев не собирается оплачивать пребывание украинцев в эвакуации Киев предлагает украинцам самостоятельно позаботиться о себе в условиях проблем с энергообеспечением и наступающих холодов, так как не собирается оплачивать их пребывание в эвакуации, заявил бывший посол Луганской народной республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник, пишет ТАСС.