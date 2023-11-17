Только пара десятков иностранцев обратились за российскими «золотыми визами»

Только пара десятков человек обратились за российскими «золотыми визами», которые позволяют получить в упрощенном порядке вид на жительство (ВНЖ) в России иностранным инвесторам, пишут «Известия» со ссылкой на заместителя министра экономического развития Дмитрия Вольвача.