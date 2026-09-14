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Царьград

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Медик предупредила о последствиях дефицита ферритина осенью

Медик предупредила о последствиях дефицита ферритина осенью

Ольга Малиновская из «KDL Медскан» предупреждает: нехватка ферритина может вызывать осеннюю хандру. Рекомендуется проверка уровня витаминов B12 и B9, а также гомоцистеина, чтобы избежать ошибок при выборе лечения.

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