Медик предупредила о последствиях дефицита ферритина осенью

Ольга Малиновская из «KDL Медскан» предупреждает: нехватка ферритина может вызывать осеннюю хандру. Рекомендуется проверка уровня витаминов B12 и B9, а также гомоцистеина, чтобы избежать ошибок при выборе лечения.