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Леонтьев об 1:2: «В 3-м периоде «Нефтехимик» втрое переиграл ЦСКА по броскам, а в серии буллитов мастерства чуть больше оказалось у гостей»

– Несмотря на скромное количество голов, матч получился интересным, боевым. Голевых моментов было предостаточно.

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