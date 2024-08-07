В армии объяснили, почему не остановили наступление ВСУ в Курской области: «Повторяется 2022 год»

МОСКВА, 8 августа, ФедералПресс. Ситуация с наступлением ВСУ на Курскую область напоминает положение российской армии под Харьковом 2022 года, когда тяжеловооруженным подразделениям ВСУ противостояли мобилизованные солдаты из ЛНР.