В армии объяснили, почему не остановили наступление ВСУ в Курской области: «Повторяется 2022 год»

МОСКВА, 8 августа, ФедералПресс. Ситуация с наступлением ВСУ на Курскую область напоминает положение российской армии под Харьковом 2022 года, когда тяжеловооруженным подразделениям ВСУ противостояли мобилизованные солдаты из ЛНР.
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