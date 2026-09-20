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Иностранцы кайфовали от России, но лишились мечты в феврале 2022-го. Истории Меньшикова о «Йокерите»

Иностранцы кайфовали от России, но лишились мечты в феврале 2022-го. Истории Меньшикова о «Йокерите»

Сам Виталий вошел в историю.На первый взгляд карьера Виталия Меньшикова кажется абсолютно заурядной. Качественный и жесткий, но не звездный российский защитник, который провел в топ-клубах всего несколько сезонов и не выиграл титулов.

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