В Петербурге запретили иноагентам избираться, а также быть губернатором или депутатом

ЗакС привел региональное законодательство в соответствии с федеральным Иностранные агенты не смогут больше участвовать в выборах в Петербурге в качестве кандидатов, а также занимать посты губернатора, быть депутатом или главой муниципального образования.
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