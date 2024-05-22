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Петербургский дневник

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В Петербурге запретили иноагентам избираться, а также быть губернатором или депутатом

В Петербурге запретили иноагентам избираться, а также быть губернатором или депутатом

ЗакС привел региональное законодательство в соответствии с федеральным Иностранные агенты не смогут больше участвовать в выборах в Петербурге в качестве кандидатов, а также занимать посты губернатора, быть депутатом или главой муниципального образования.

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