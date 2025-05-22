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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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**Анонсирован Boltgun 2 – продолжение ретрошутера во вселенной Warhammer 40,0...

Анонсирован Boltgun 2 – продолжение ретрошутера во вселенной Warhammer 40,000На мероприятии Warhammer Skulls официально представили Boltgun 2 – продолжение стильного шутера от первого лица, вдохновлённого Doom и вселенной Warhammer 40,000.

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