Анонсирован Boltgun 2 – продолжение ретрошутера во вселенной Warhammer 40,0...

Анонсирован Boltgun 2 – продолжение ретрошутера во вселенной Warhammer 40,000На мероприятии Warhammer Skulls официально представили Boltgun 2 – продолжение стильного шутера от первого лица, вдохновлённого Doom и вселенной Warhammer 40,000.
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