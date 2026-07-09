Во Владимирской области ущерб от IT-мошенников превысил 140 миллионов рублей

Общий ущерб от IT-мошенничества во Владимирской области в июне 2026 года превысил 140 млн рублей. Среди пострадавших — 78-летний пенсионер, лишившийся более 6 млн рублей, и жители, попавшиеся на уловки «продавцов» и «сотрудников налоговой».