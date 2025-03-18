ВСУ обвинили в массовых убийствах жителей Харьковской области

Глава Харьковской военно-гражданской администрации (ВГА) Виталий Ганчев заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) «устраивают беспредел» в отношении жителей Харьковской области при отступлении с позиций.
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