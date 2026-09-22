Израиль призвал к эвакуации миллиона жителей Газы при угрозе похищения

По словам Кацa, в такой ситуации угроза повторения разрушений, уже понесённых районами Рафа и Бейт-Ханун, а также угрозу для 70 процентов территории анклава, контролируемой армией обороны Израиля (ЦАХАЛ), нельзя исключать.
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