Новые Ryzen спроектируют в Индии — AMD открыла свой крупнейший дизайн-центр в ст...

Новые Ryzen спроектируют в Индии — AMD открыла свой крупнейший дизайн-центр в странеAMD во вторник открыла свой крупнейший дизайн-центр в Бангалоре (Индия), который стал десятым объектом американской технологической компании в Индии, включая офисы в Дели, Гуруграме, Хайдарабаде и Мумбаи.