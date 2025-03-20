Стильное скейтбордическое приключение Skate Story заглянет на PlayStation 5 Devolver Digital и...

Стильное скейтбордическое приключение Skate Story заглянет на PlayStation 5Devolver Digital и разработчик Сэм Энг подтвердили, что стильная приключенческая игра Skate Story выйдет не только на ПК (Steam), но и на PlayStation 5 в 2025 году.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)