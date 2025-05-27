«Негодяйское действие»: Толмацкий обвинил Турчина в мошенничестве

Продюсер Александр Толмацкий назвал телеэкстрасенса Никиту Турчина мелким мошенником. Как сообщает Starhit, он потребовал от молодого человека вернуть деньги другим участникам шоу «Мастер игры», которые он собирал на подарок музыканту.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии