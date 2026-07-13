Сергей Собянин сообщил, что в «Сколкове» построят крупный медицинский колледж

В «Сколкове» планируют возвести новый медицинский колледж, сообщил Сергей Собянин. Современный технологичный комплекс площадью 55 тысяч квадратных метров будет рассчитан более чем на пять тысяч студентов и станет одним из крупнейших в Москве.