Сергей Собянин сообщил, что в «Сколкове» построят крупный медицинский колледж

В «Сколкове» планируют возвести новый медицинский колледж, сообщил Сергей Собянин. Современный технологичный комплекс площадью 55 тысяч квадратных метров будет рассчитан более чем на пять тысяч студентов и станет одним из крупнейших в Москве.
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