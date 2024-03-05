В Минтруде разработали правила выписки постояльцев ПНИ

В Минтруде разработали проект приказа о порядке и условиях перевода, выписки и временного выбытия из стационарной организации социального обслуживания, предназначенной для лиц с психиатрическими расстройствами.
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