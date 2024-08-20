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III СТОЛЫПИН-ФОРУМ

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Эксперты обсудили региональный законопроект Пермского края об увеличении штрафов за незаконную торговлю

Состоялось заседание Экспертного Совета по ОРВ под председательством Павла Новоселова, на котором рассмотрели проект Закона Пермского края о внесении изменений в Закон об административных правонарушениях.

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