Черкас о Разине: «Он входит в топы тренерского цеха, умеет анализировать хоккей. Спада «Металлурга» не нужно опасаться, в клубе сделали выводы»

Бывший тренер СКА Сергей Черкас считает Андрея Разина одним из сильнейших тренеров в России. В прошлом сезоне «Металлург» под руководством специалиста выиграл регулярный Фонбет Чемпионат КХЛ, а в плей-офф дошел до полуфинала Кубка Гагарина, где уступил «Ак Барсу» (1-4).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии