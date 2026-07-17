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Черкас о Разине: «Он входит в топы тренерского цеха, умеет анализировать хоккей. Спада «Металлурга» не нужно опасаться, в клубе сделали выводы»

Бывший тренер СКА Сергей Черкас считает Андрея Разина одним из сильнейших тренеров в России.  В прошлом сезоне «Металлург» под руководством специалиста выиграл регулярный Фонбет Чемпионат КХЛ, а в плей-офф дошел до полуфинала Кубка Гагарина, где уступил «Ак Барсу» (1-4).

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