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Британский профсоюз транспортников будет бастовать в Рождество

Британский профсоюз транспортников будет бастовать в Рождество

Генеральный секретарь Союза железнодорожных, морских и транспортных рабочих Великобритании RMT (The National Union of Rail, Maritime and Transport Workers) Мик Линч в понедельник, 5 декабря, заявил, что профсоюз намерен провести забастовки с 18.

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