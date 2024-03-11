Рособрнадзор: досрочный этап ЕГЭ начнется по графику, 22 марта

Известия/Дмитрий Коротаев Досрочный этап единого государственного экзамена будет проходить в ранее установленные сроки и начнется 22 марта, несмотря на внесенные изменения в порядок пересдачи, сообщил Рособрнадзор 12 марта.
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