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Глава МИД Кулеба: Украина ради приема в Евросоюз готова «попрыгать и сплясать»

Глава МИД Кулеба: Украина ради приема в Евросоюз готова «попрыгать и сплясать»

Украина ради членства в Европейском союзе готова «попрыгать и сплясать». С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступил руководитель министерства иностранных дел бывшей советской республики Дмитрий Кулеба.

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Комментарии
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Роза ИксановаГабун
лето красное пропели ,что ж, пойди и попляши
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18 час.
Виктор Луговой
Пляс в пеньковом галстуке...?
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18 час.

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