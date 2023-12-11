Глава МИД Кулеба: Украина ради приема в Евросоюз готова «попрыгать и сплясать»

Украина ради членства в Европейском союзе готова «попрыгать и сплясать». С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступил руководитель министерства иностранных дел бывшей советской республики Дмитрий Кулеба.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии