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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Васкес о праздновании испанцами победы на ЧМ: «Без разбитых фонарей, сожженных машин и разграбленных магазинов. Просто Испания »

Экс-защитник « Реала » Лукас Васкес , ныне выступающий за « Байер », отметил поведение испанских болельщиков после победы сборной на ЧМ-2026 .

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