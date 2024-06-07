В Смоленске санавиация спасли десятки жизней с начала 2024 года

Борт оснащен специальным оборудованием, которое обеспечивает искусственную вентиляцию легких в течение нескольких часов Вертолет санитарной авиации в Смоленской области совершил в этом году 57 вылетов для перевозки особо тяжелых пациентов.
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