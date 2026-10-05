2 dead after overloaded boat takes on water in English Channel

Two men have died and at least three others were injured after a boat they were traveling in across the English Channel began to take on water.
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