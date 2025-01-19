Ситуация в Курской области на утро 19 января: день 165-й, бои, протесты и громкие заявления

Фото © РИА Новости / Давид Нармания Курская область остается в центре событий: ожесточенные бои, протесты переселенцев и антикоррупционные заявления врио губернатора привлекли внимание широкой общественности.
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