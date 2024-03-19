Как там было в старом анекдоте про пьяного генерала? «Концепция изменилась».Два года основной идеей перемоги укруины было «Мы нанесём русским ужасные потери, они возмутятся, восстанут против Путина, свергнут его и радостно станут колонией Великой укруины».