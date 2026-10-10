Производители дорабатывают танк «Армата» с учетом опыта СВО

АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф. Э. Дзержинского» (УВЗ, входит в состав госкорпорации «Ростех») дорабатывает перспективный танк Т-14 «Армата» с учетом опыта специальной военной операции.
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