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Производители дорабатывают танк «Армата» с учетом опыта СВО

Производители дорабатывают танк «Армата» с учетом опыта СВО

АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф. Э. Дзержинского» (УВЗ, входит в состав госкорпорации «Ростех») дорабатывает перспективный танк Т-14 «Армата» с учетом опыта специальной военной операции.

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