«Власть боится, что ее спросят, почему она вооружает неонацистов на Украине»

Большинство канадских наемников вступают в ряды ВСУ под влиянием пропаганды и, часто, не понимая истинных причин конфликта между Россией и Украиной, заявил в интервью «Известиям» профессор канадского университета McGill в Монреале Вендель Нии Ларея Аджетей.