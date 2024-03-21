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«Власть боится, что ее спросят, почему она вооружает неонацистов на Украине»

«Власть боится, что ее спросят, почему она вооружает неонацистов на Украине»

Большинство канадских наемников вступают в ряды ВСУ под влиянием пропаганды и, часто, не понимая истинных причин конфликта между Россией и Украиной, заявил в интервью «Известиям» профессор канадского университета McGill в Монреале Вендель Нии Ларея Аджетей.

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