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Царьград

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Киберпреступления в Москве: раскрыто почти 18 000 дел, задержаны тысячи

Киберпреступления в Москве: раскрыто почти 18 000 дел, задержаны тысячи

В Москве киберпреступления составляют половину всех преступлений. Полиция раскрыла почти 18 000 случаев, задержаны свыше 8,1 тысячи человек.

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