В ГД внесут проект о запрете брать в школы детей мигрантов без знания русского

Председатель Государственной думы (ГД) Вячеслав Володин заявил, что депутаты палаты парламента внесут на рассмотрение законопроект о запрете зачисления детей мигрантов в школы без подтверждения знания русского языка.
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