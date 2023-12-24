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Какого брата ты звал на русском, украинец?

На  неделе  посмотрела   одно   забавное  видео,  вот  оно:https://t.me/ragulinho/9212 Автор,  то  есть  не  автор,   а  человек,  выложивший  у  себя   видео,  пишет,  что   оно  отражает  всю  суть отношения польских "братушек" к соседям из 404-й,  и  это,  безусловно,  так.

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