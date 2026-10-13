Маск снова потерял статус триллионера из-за падения акций SpaceX

Илон Маск вновь перестал быть триллионером, сообщает Forbes.По данным издания, чистая стоимость его активов сократилась примерно на 26,3 млрд долларов после того, как акции SpaceX упали более чем на 3% с открытием торгов.
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