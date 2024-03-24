Продолжение конкурса танцев во время теракта в «Крокусе» объяснили

Чемпионат и первенство России по бальным танцам, которые проходили в «Крокус Экспо», продолжались во время теракта из-за того, что организаторы не сразу поверили в сообщения о теракте в «Крокус Сити Холле».
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