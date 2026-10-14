Граждане РФ имеют право на частичную компенсацию расходов на медицину через налоговый вычет. Как пояснил депутат Госдумы Алексей Куринный, размер возврата зависит от категории лечения.
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