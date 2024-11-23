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Закон и Порядок

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«Мы не хотим войны с вами»: жители Запада начали массово извиняться после удара «Орешника» по «Южмашу»

«Мы не хотим войны с вами»: жители Запада начали массово извиняться после удара «Орешника» по «Южмашу»

  После удара новой российской ракетой "Орешник" жители западных стран начали массово извиняться перед Россией за действия своих лидеров.

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