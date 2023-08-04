ФОТО: POLYNS11/SHUTTERSTОСK.СОM ВЛАДИМИР ХОМЯКОВ Международное олимпийское движение ведёт себя в худших традициях нацистов.
ИСИНБАЕВА ПЛАКАЛА НЕ ЗРЯ: ГОСДУМУ ПОПРОСИЛИ ВЫЙТИ ВОН ИЗ СПОРТА
Комментарии
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veronika_54 Дубровская
А Россия всё ещё платит мок за своё членство. За унижение, оскорбления, откровенную русофобию. Эту ситуацию наш гений Владимир Высоцкий давно описал - "идёт охота на волков". Все эти бахи прощупывают степень возможностей растаптывания России. Оказывается, дно ещё ниже опускается. Мы терпилы?, мазохисты? Где те грани, когда наши политики услышат народ? Ведь годами уже издеваются с пренебрежительной ухмылкой, ещё и штрафуя нас. А мы всё платим и платим. ПАСЕ тоже издевалась, пока не вышли. Кто нибудь в последнее время слышал о такой организации ?Потерялась. Надо их долларом бить, а не заявлениями и озабоченностями
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8 час.
Traveller
Ну так та самая "саблистка смирнова" под белой тряпкой и выступала. И кто её "русской" называет, ума не приложу...
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7 час.
вс
владимир сергеев
Тысячи спортсменов , их тренеры , их массажисты , сборы и переезды , их врачи и премиальные - ВСЁ держит государство на наших плечах ! ? ? ? В своё удовольствие лупят по мячу , прыгают и бегают - и ещё и премиальные - всё за наш счёт ? хочешь бегать , бить по мячу , по шайбе - САМ за всё плати !
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5 час.
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