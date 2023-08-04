ИСИНБАЕВА ПЛАКАЛА НЕ ЗРЯ: ГОСДУМУ ПОПРОСИЛИ ВЫЙТИ ВОН ИЗ СПОРТА

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Комментарии
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veronika_54 Дубровская
А Россия всё ещё платит мок за своё членство. За унижение, оскорбления, откровенную русофобию. Эту ситуацию наш гений Владимир Высоцкий давно описал - &quot;идёт охота на волков&quot;. Все эти бахи прощупывают степень возможностей растаптывания России. Оказывается, дно ещё ниже опускается. Мы терпилы?, мазохисты? Где те грани, когда наши политики услышат народ? Ведь годами уже издеваются с пренебрежительной ухмылкой, ещё и штрафуя нас. А мы всё платим и платим. ПАСЕ тоже издевалась, пока не вышли. Кто нибудь в последнее время слышал о такой организации ?Потерялась. Надо их долларом бить, а не заявлениями и озабоченностями
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8 час.
Traveller
Ну так та самая &quot;саблистка смирнова&quot; под белой тряпкой и выступала. И кто её &quot;русской&quot; называет, ума не приложу...
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7 час.
вс
владимир сергеев
Тысячи  спортсменов , их тренеры , их массажисты , сборы и переезды , их врачи  и премиальные - ВСЁ держит государство на наших плечах  ! ? ? ?  В своё удовольствие лупят по мячу , прыгают и бегают - и ещё и премиальные - всё за наш счёт  ?  хочешь бегать , бить по мячу , по шайбе - САМ  за всё плати   !
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5 час.

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