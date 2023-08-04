ИСИНБАЕВА ПЛАКАЛА НЕ ЗРЯ: ГОСДУМУ ПОПРОСИЛИ ВЫЙТИ ВОН ИЗ СПОРТА

veronika_54 Дубровская

А Россия всё ещё платит мок за своё членство. За унижение, оскорбления, откровенную русофобию. Эту ситуацию наш гений Владимир Высоцкий давно описал - "идёт охота на волков". Все эти бахи прощупывают степень возможностей растаптывания России. Оказывается, дно ещё ниже опускается. Мы терпилы?, мазохисты? Где те грани, когда наши политики услышат народ? Ведь годами уже издеваются с пренебрежительной ухмылкой, ещё и штрафуя нас. А мы всё платим и платим. ПАСЕ тоже издевалась, пока не вышли. Кто нибудь в последнее время слышал о такой организации ?Потерялась. Надо их долларом бить, а не заявлениями и озабоченностями