В 6 регионах Дальнего Востока появилась обновлённая пятитысячная купюра

Представители Центрального Банка Российской Федерации проинформировали о том, что обновлённый вариант пятитысячной купюры, который был выпущен менее года назад, стали применять на территории шести дальневосточных субьектов.
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