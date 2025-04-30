Активный отдых и другие вещи, которые помогут почувствовать себя лучше при боли после тренировки

Боль в мышцах после тренировки – это, вероятнее всего, отсроченная мышечная болезненность (DOMS). К счастью, такая боль временна, длится всего несколько дней и указывает на то, что ваши мышцы восстанавливаются.
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