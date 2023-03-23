Пенсионеров из Ярославского пригласили на уроки рисования

В Ярославском районе в рамках проекта «Московское долголетие» открыт набор в группу «Рисование». Об этом сообщили в ГБУ ТЦСО «Ярославский» «Рисование доставляет мне непередаваемые эмоции, в своих работах я выражаю свое настроение и состояние души.