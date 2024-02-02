Мишустин создает глобальную систему больших данных

Второй день визита премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Казахстан выдался насыщенным: участие в Цифровом форуме «Digital Almaty 2024: индустрия Х», заседание Евразийского межправительственного совета (ЕМПС).
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