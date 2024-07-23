Украинского экс-телеведущего задержали за призывы сопротивляться мобилизации

Украинского блогера Новосельцева задержали за призывы сопротивляться мобилизации Служба безопасности Украины (СБУ) задержала известного украинского блогера и экс-телеведущего Жана Новосельцева за призывы сопротивляться мобилизации.
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