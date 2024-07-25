Основная ступень лунной ракеты NASA прибыла во Флориду

Основную ступень ракеты SLS выгружают с баржи Pegasus / © NASA Теперь основная ступень, длинной 65 метров, будет находится в сборочном цехе, где она в конечном итоге будет состыкована с остальными элементами ракеты Space Launch System и космической капсулой Orion, чтобы в сентябре 2025 года отправиться в космос.
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